Стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал видео, в котором рассказал о цикле программ на ТВ, посвященном его измене певице Наташе Королевой, который скоро выйдет на экраны. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram 19 сентября

В новом видео Глушко объяснил, что его признание в измене Королевой было превентивной мерой.

«На тот момент я обладал стопроцентной информацией, что Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия, что с двумя аферистками подписан контракт на создание целого цикла программ. И вы в этом скоро сами убедитесь. Поэтому, как бы это нелепо ни выглядело со стороны, я решил, пусть лучше информация поступит от меня, а не со слов сомнительной парочки мошенниц и воровок», — сказал Тарзан.

Астрологический портрет Наташи Королёвой. Что говорят звёзды о вероятном разводе с Тарзаном © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Глушко назвал преступниками все СМИ, которые пытаются вмешиваться в его личную жизнь, а также перечислил статьи Уголовного кодекса и другие законодательные акты, охраняющие частную жизнь.

Ранее в СМИ появилась информация об ограблении Глушко. Пока супруга бодибилдера отдыхала на южном курорте, Тарзан проводил время с двумя девушками. После ночи с ними из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. Пропажу обнаружила Королева, вернувшись из отпуска. Супруга начала расспрашивать мужа, и Глушко во всем признался. Пара написала заявление в полицию.