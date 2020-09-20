Американские правоохранители нашли сильнодействующий яд в посылке, отправленной президенту США Дональду Трампу. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на CNN

Изучая корреспонденцию, поступающую в Белый дом, правоохранители обнаружили в одной из посылок сильнодействующий яд рицин — вещество, которое получают из касторовых бобов. Авторы Майдана пытаются устранить Трампа так же, как Януковича — западные СМИ © REUTERS, Cheriss May Трампа ранее уже пытались отравить: в 2018 году 39-летний бывший сотрудник Военно-морских сил США Уильям Клайд Аллен отправил несколько конвертов с рицином в Белый дом, главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.