Изучая корреспонденцию, поступающую в Белый дом, правоохранители обнаружили в одной из посылок сильнодействующий яд рицин — вещество, которое получают из касторовых бобов.
Секретная служба США, охраняющая президента, начала расследование, также инцидентом занялась ФБР. Белый дом пока ситуацию не комментирует.
Трампа ранее уже пытались отравить: в 2018 году 39-летний бывший сотрудник Военно-морских сил США Уильям Клайд Аллен отправил несколько конвертов с рицином в Белый дом, главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.