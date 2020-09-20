Ранее Генпрокуратура Польши обратилась в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Россиян подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы, следующим шагом будет требование выдать их. В Совете Федерации уже заявили, что Москва не выдаст диспетчеров.
Эксперт напомнил, что в польском общества сразу после трагедии возникло множество нелепых версий (в том числе, что Россия якобы сбила самолёт), а теперь Варшава решила обвинить во всем диспетчерскую службу аэропорта и требует арестовать ее.
«Ну классическая смесь чисто польской глупости, наглости и самоуверенности, доведённая до идиотизма девяносто девятой пробы. И ведь ничего со всем этим не поделаешь, природный инстинкт. Шляхетская демократия, такая, как она есть. Традиции у них такие, хоть тресни», — категоричен Сатановский.
Политолог уверен, что страна могла бы быть абсолютно другой, но она этого не хочет.