Требование Польши выдать русских диспетчеров по делу о крушении самолёта президента Леха Качиньского не выдерживает никакой критики. Такое мнение выразил известный российский политолог Евгений Сатановский в своем телеграм-канале «Армагедоныч»

Пока не врежем, это не кончится. Сатановский о том, как Запад встал на путь к войне с Россией © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что в польском общества сразу после трагедии возникло множество нелепых версий (в том числе, что Россия якобы сбила самолёт), а теперь Варшава решила обвинить во всем диспетчерскую службу аэропорта и требует арестовать ее.

«Ну классическая смесь чисто польской глупости, наглости и самоуверенности, доведённая до идиотизма девяносто девятой пробы. И ведь ничего со всем этим не поделаешь, природный инстинкт. Шляхетская демократия, такая, как она есть. Традиции у них такие, хоть тресни», — категоричен Сатановский.

Политолог уверен, что страна могла бы быть абсолютно другой, но она этого не хочет.