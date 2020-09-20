Развитию литовско-китайских отношений препятствует позиция Вильнюса, которому Вашингтон диктует свою политику. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в комментарии изданию Baltnews

Китаист Вавилов объяснил, зачем Трамп провоцирует конфликт с КНР Раймундас Кароблис заявил, что инвестиции Китая в стратегическую инфраструктуру страны представляют угрозу ее национальной безопасности.

Более того, подчеркнул эксперт, Прибалтика, особенно Литва и ее органы безопасности, постоянно демонстрируют яркие антикитайские настроения и поддерживают разные сепаратистские движения, например, в Тибете.

«Литва всегда будет сталкиваться с противоречием, когда она хочет стать бенефициаром развития китайского присутствия в Балтии в рамках проекта "Один пояс, один путь", но одновременно будет наталкиваться на позицию США», — отметил Вавилов.

По его мнению, изменить ситуацию могут лишь Москва и Берлин, которые должны придерживаться единого мнения относительно балтийского региона.

Как только Россия и Германия выработают единую линию в отношении Прибалтики с учетом мнения Польши, китайская повестка сразу же будет стабилизирована, добавил специалист.