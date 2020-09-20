Фраза президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что США и их сателлиты в Европе готовили сегодняшние события в республике 10 лет, имеет под собой определенные основания. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью телеканалу ОНТ

Помощь «друга». Польша и Литва хотят «стабилизировать» Белоруссию за чужие деньги © Facebook, Saulius Skvernelis

«Вообще позиции Польши в этих событиях я часто анализирую, сравниваю и вспоминаю выражение Уинстона Черчилля из книги «Вторая мировая война». Он тогда сравнил Польшу с гиеной Европы. Почему? Это государство (конечно же, не поляки как народ, а именно государство), элита теперешняя, они готовились к этой ситуации и знали, допустим, если что-то пойдёт не совсем по их планам, то они всё равно «снимут сливки». Людей, мозги, бизнесы они готовы уже забирать и перемалывать в своём польском социуме. Они с этим уже живут давно», — пояснил Дзермант.

Политолог подчеркнул, что Белоруссия всегда стремилась выстраивать отношения со своими западными соседями на основе взаимопонимания, однако они смотрели на республику как на добычу и попытались воспользоваться кризисной ситуацией.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.