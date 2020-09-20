Ранее Сейм Литвы назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом.
Эксперт отметил, что Польша и страны Прибалтики изначально жили только за счет дотаций со стороны Советского Союза, а теперь они фактически находятся на содержании у США, и не могут самостоятельно принимать решения.
К тому же, по его мнению, с точки зрения геополитики это не будет иметь никакого значения, поскольку легитимность Тихановской не признают страны вроде России и Китая, выступающие за многополярный мир.
«Кто такая Тихановская? Давайте, Российская Федерация сейчас признает Валдиса Пельша или Лайму Вайкуле президентом Латвии. Эта ситуация не такая уж и смешная, в силу того, что они на самом деле готовят, но зацикливаться на этом не нужно», — уверен Кононович.
Он также обратил внимание, что Запад уже признал главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, а теперь вообще не знает, что с ним делать.
Общественный деятель прогнозирует, что когда Тихановская не будет нужна Западу, они теоретически могут отправить ее жить в далекую страну под чужим именем, и никаких политических перспектив у нее не будет.