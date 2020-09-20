Светлану Тихановскую признают «избранным президентом Белоруссии» только страны Восточной Европы, которые никогда не обладали самостоятельностью. Об этом рассказал член белорусского землячества Украины Максим Кононович в интервью изданию Украина.ру

«Президент света»: Тихановская завела Instagram © Instagram Тихановской Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Эксперт отметил, что Польша и страны Прибалтики изначально жили только за счет дотаций со стороны Советского Союза, а теперь они фактически находятся на содержании у США, и не могут самостоятельно принимать решения.

К тому же, по его мнению, с точки зрения геополитики это не будет иметь никакого значения, поскольку легитимность Тихановской не признают страны вроде России и Китая, выступающие за многополярный мир.

«Кто такая Тихановская? Давайте, Российская Федерация сейчас признает Валдиса Пельша или Лайму Вайкуле президентом Латвии. Эта ситуация не такая уж и смешная, в силу того, что они на самом деле готовят, но зацикливаться на этом не нужно», — уверен Кононович.

Он также обратил внимание, что Запад уже признал главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, а теперь вообще не знает, что с ним делать.

Общественный деятель прогнозирует, что когда Тихановская не будет нужна Западу, они теоретически могут отправить ее жить в далекую страну под чужим именем, и никаких политических перспектив у нее не будет.