На улицы белорусских городов сегодня выходит не так много людей, чтобы вынудить власти страны уйти в отставку. Об этом рассказал член белорусского землячества Украины Максим Кононович в интервью изданию Украина.ру

Украинские белорусы сказали, о чем скоро договорятся Путин и Лукашенко © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Вышли молодые люди до 30 лет. Мол, давайте посмотрим, что там. Тут бац, закрутило, включается эффект толпы. Они пошли, где-то получили дубинкой, они уже считают себя в протесте», — указал Кононович.

На Западе уже поняли, считает общественный деятель, что протесты идут на спад, экономика Белоруссии стабилизируется, и поэтому акции протеста нужно всячески радикализировать.

Эксперт также отметил, что чем меньше людей сейчас будет выходить на акции протеста, тем более радикальными эти протесты будут становиться.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.