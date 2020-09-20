Ранее в Сочи прошли переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.
Эксперт уточнил, что этот кредит будет выделяться в два транша — сначала в миллиард, а потом еще полмиллиарда, причем миллиард пойдет только на рефинансирование долгов Минска, и в какой-то мере позволит Белорусии сэкономить на выплате по долгам и укрепить банковскую систему, которая сегодня переживает определенный кризис в связи с девальвацией белорусской национальной единицы и в связи с падением ценности белорусских бумаг, как государственных, так и частных.
«Эта такая стабилизация на время, которая должна немножко уменьшить кризис. Но это не решение проблемы в принципе. Для решения экономических проблем Беларуси необходимо намного больше средств», — подчеркнул Бортник.
Политолог отметил, что поскольку стороны пока что не совершили переговоры по политическому треку и более глубокую интеграцию, Россия не собирается финансировать больше, и дает необходимый минимум.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.