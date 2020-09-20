Цель государственного российского кредита, предоставленного Минску, состоит не в том, чтобы спасти белорусское руководство, а в том, чтобы ситуативно поддержать стабильность в республике. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Лукашенко боится Майдана больше, чем интеграции с Россией © Facebook, Ruslan Bortnik Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.

Эксперт уточнил, что этот кредит будет выделяться в два транша — сначала в миллиард, а потом еще полмиллиарда, причем миллиард пойдет только на рефинансирование долгов Минска, и в какой-то мере позволит Белорусии сэкономить на выплате по долгам и укрепить банковскую систему, которая сегодня переживает определенный кризис в связи с девальвацией белорусской национальной единицы и в связи с падением ценности белорусских бумаг, как государственных, так и частных.

«Эта такая стабилизация на время, которая должна немножко уменьшить кризис. Но это не решение проблемы в принципе. Для решения экономических проблем Беларуси необходимо намного больше средств», — подчеркнул Бортник.

Политолог отметил, что поскольку стороны пока что не совершили переговоры по политическому треку и более глубокую интеграцию, Россия не собирается финансировать больше, и дает необходимый минимум.

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