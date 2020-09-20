Миграционный кризис в Европе может угрожать России только в том случае, если Москва примет примерно те же правила внутренней жизни, которые принял Евросоюз. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко ответил на вопрос, правда ли мигранты через 50 лет захватят Европу © РИА Новости, Сергей Строителев | Перейти в фотобанк

Но в этом случае, отметил эксперт, России будет угрожать не миграционная волна из Европы, а тот факт, что российские власти будут сами принимать у себя достаточно большое количество мигрантов, не пытаясь их ассимилировать.

«В этом случае Россия естественно, рано или поздно, столкнется с противостоянием разных культур», — сказал Ищенко, отвечая на вопрос, правда ли через 50 лет этнический состав Европы изменится настолько, что это сможет угрожать России.

Если судить по сегодняшнем дню, Россия достаточно традиционно сохраняет баланс между разными культурами, потому что на протяжении всей своей истории Россия была многокультурной страной, считает политолог.

Что касается долгосрочной перспективы, добавил специалист, то мы пока даже не знаем, кто будет у власти в России через 5-10 лет, и какие решения в части миграционной политики будут приниматься.