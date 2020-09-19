В Верховной Раде есть люди, которые ориентируются не на национальные интересы Украины, а «слушают Кремль или Брюссель». Он об этом заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент страны Леонид Кравчук в интервью изданию «Страна UA»

«Там народ поднялся». Кравчук выступил за перенос площадки по Донбассу в Австрию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Резников заявил, что безопасная реинтеграция территорий в Украину будет длиться одно поколение — минимум 25 лет. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не ожидает прорывов по Минским соглашениям при нынешних властях Украины.

«Вот, например фракция "Европейская Солидарность" которая приватизировала патриотизм и считает, что только они — патриоты, а все остальные враги. Нам сейчас приходиться разгребать то, что они натворили. А сегодня они уже учителя и рассказывают, как надо делать. Почему они ничего не сделали серьезного для установления мира за пять лет, имея власть?», — задается вопросом политик.

Отвечая на вопрос, когда состоится саммит лидеров «нормандской четвёрки», Кравчук подчеркнул, что Украина должна доказать своими действиями, что она хочет идти дорогой мира, а также «убрать с этой дороги все бревна, которые мешают идти».

Тем не менее он добавил, что поедет на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса только в том случае, когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы.