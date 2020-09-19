Оппозиционному блогеру Алексею Навальному было бы намного безопаснее оставаться после «отравления» в Омске, чем в Германии. Такое мнение выразил известный российский политолог Евгений Сатановский в своем телеграм-канале «Армагедоныч»

Пока не врежем, это не кончится. Сатановский о том, как Запад встал на путь к войне с Россией © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Запад считает совершенно нормальным тот факт, подчеркнул эксперт, что соратники Навального вывезли в Германию емкость, на которой якобы содержатся остатки боевого отравляющего вещества.

«Почему при этом не погиб никто, вопрос интересный. Но отвечать на него никто не будет. Это ж, вообще-то, «Новичок»! Смертельный яд!!! Боевое отравляющее вещество… Горы трупов должны были быть. Но ни фига подобного не происходит», — категоричен Сатановский.

Политолог подчеркнул: представленные соратниками Навального «факты» наводят на мысль, что они сами подстроили «отравление».

По его мнению, блогеру при таких обстоятельствах было попросту небезопасно отдаляться от российских врачей, которые в Омске оказали ему первую помощь.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.