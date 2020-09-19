В соответствии с этой концепцией, продолжил эксперт, треть товарооборота Украины должна была приходиться на Россию и страны СНГ, треть — на Евросоюз, и треть — на остальной мир.
Но поскольку украинские руководители привыкли к плановому хозяйству времен СССР, а отчитаться о выполнении плана было необходимо, они начали искусственно снижать товарооборот с Россией, для того чтобы сбалансировать товарооборот с Европой, указал политолог.
«Нельзя было резко повысить торговлю с Европой. Она и сейчас-то не особенно рвется допускать на свои рынки украинские товары, и тогда не рвалась. Но если баланса за счет расширения торговли достичь нельзя, то его можно достичь только за счет уменьшения товарооборота с РФ», — пояснил Ищенко.
В результате, добавил специалист, украинские руководители ради сухой отчетности пожертвовали государственными интересами.