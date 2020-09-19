Украина во времена Леонида Кучмы приняла концепцию, в соответствии с которой Киев должен был сбалансировать свою внешнюю торговлю. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

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Но поскольку украинские руководители привыкли к плановому хозяйству времен СССР, а отчитаться о выполнении плана было необходимо, они начали искусственно снижать товарооборот с Россией, для того чтобы сбалансировать товарооборот с Европой, указал политолог.

«Нельзя было резко повысить торговлю с Европой. Она и сейчас-то не особенно рвется допускать на свои рынки украинские товары, и тогда не рвалась. Но если баланса за счет расширения торговли достичь нельзя, то его можно достичь только за счет уменьшения товарооборота с РФ», — пояснил Ищенко.

В результате, добавил специалист, украинские руководители ради сухой отчетности пожертвовали государственными интересами.