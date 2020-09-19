Ни одна из стран не будет выходить из Минских соглашений по Донбассу, но будет пытаться вытолкнуть из них другую. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Лукашенко боится Майдана больше, чем интеграции с Россией © Facebook, Ruslan Bortnik Алексей Резников заявил, что безопасная реинтеграция территорий в Украину будет длиться одно поколение — минимум 25 лет. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не ожидает прорывов по Минским соглашениям при нынешних властях Украины.

«Эта ситуация напоминает мне борьбу сумо, где главная задача — не совершить бросок, а вытолкнуть противника за круг. Поэтому стороны будут пытаться вытолкнуть друг друга из Минских соглашений, чтобы обвинить и привлечь на свою сторону европейских игроков», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что сейчас обе стороны повышают ставки, резкость диалога растет, и все это является признаком того, что в политической части Минских соглашений стороны зашли в тупик, все пытаются друг друга или обвинить в срыве договоренностей, или пытаются обосновать своему обществу, почему эти соглашения не реализованы.

Что касается заявления Резникова о 25 годах, то в последнее время от украинских политиков мы часто слышим длинные сроки, потому что на короткой дистанции во время своих полномочий они не могут пообещать ничего, что бы они могли выполнить, добавил Бортник.

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