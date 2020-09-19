Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы. Аудиозапись беседы опубликовал в YouTube известный пранкер Алексей «Лексус» Столяров

Российские пранкеры разыграли «Джокера» от имени Греты Тунберг © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Кроме того, он пригласил Тихановскую приехать в Европарламент и пообещал обсудить возможность такого визита с главой комитета по внешней политике Дэвидом Макалистером.

В свою очередь пранкеры от лица Тихановской поинтересовались, намерен ли Европарламент вводить санкции в отношении Белоруссии и какие именно. В ответ на это Сассоли снова пригласил Тихановскую на встречу в начале октября.

Кроме того, от лица Науседы пранкер сказал Сассоли, что якобы удалось установить неофициальную связь с премьером Белоруссии Романом Головченко, а в правительстве и парламенте многие поддерживают Тихановскую и ждут «удобного момента, когда позиции Лукашенко окончательно ослабнут».

Сассоли назвал это «очень интересной информацией».

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.