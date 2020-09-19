В разговоре Сассоли заявил, что Европарламент очень обеспокоен ситуацией в Белоруссии, а также спросил, как себя чувствует экс-кандидат в президенты.
Кроме того, он пригласил Тихановскую приехать в Европарламент и пообещал обсудить возможность такого визита с главой комитета по внешней политике Дэвидом Макалистером.
В свою очередь пранкеры от лица Тихановской поинтересовались, намерен ли Европарламент вводить санкции в отношении Белоруссии и какие именно. В ответ на это Сассоли снова пригласил Тихановскую на встречу в начале октября.
Кроме того, от лица Науседы пранкер сказал Сассоли, что якобы удалось установить неофициальную связь с премьером Белоруссии Романом Головченко, а в правительстве и парламенте многие поддерживают Тихановскую и ждут «удобного момента, когда позиции Лукашенко окончательно ослабнут».
Сассоли назвал это «очень интересной информацией».
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.