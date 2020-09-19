«Вынуждены признать, эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны», — заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что при этом президент Украины Владимир Зеленский увеличивает финансирование силовых органов, «которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов». Так, экс-гарант отметил, что расходы на Госбюро расследований (ГБР) выросли на 40%, потому что оно «установило мировой рекорд Гиннесса — против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире».
Он утверждает, что таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах.