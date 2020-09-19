Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что развитие вооруженных сил не в приоритете нынешних украинских властей, о чем, по его словам, свидетельствует, в частности, сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год. Его слова приводит пресс-служба политсилы 19 сентября

Оборонный бюджет Украины снова рекордно вырастет – СНБО © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром" заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что при этом президент Украины Владимир Зеленский увеличивает финансирование силовых органов, «которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов». Так, экс-гарант отметил, что расходы на Госбюро расследований (ГБР) выросли на 40%, потому что оно «установило мировой рекорд Гиннесса — против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире».

Он утверждает, что таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах.