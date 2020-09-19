Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал 19 сентября в Instagram свой второй пост после выхода из комы, в котором рассказал о процессе выздоровления и выходе из состояния «технически живого человека»

Навальный получил статус «бессмертного» и сделался «сакральным героем» – Олег Бондаренко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: "Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово". Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова», — рассказал Навальный.

Свою нынешнюю форму он сравнил с человеком, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но при этом он в состоянии понимать, что это лестница и можно поискать лифт.

В конце сообщения блогер пошутил, что надеется стать «Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать Instagram и без размышлений понимает, где ставить лайки».

В своем первом посте, опубликованном четыре дня назад, Навальный рассказал, что очень рад самостоятельно дышать и теперь считает, что процесс многие недооценивают.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.