Группа депутатов от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» в Верховной Раде Украины подали проект постановления «Об обеспечении представительства интересов граждан Украины». Об этом сообщается на сайте политсилы 19 сентября

Кравчук рассказал об абсурдности закона о выборах в Донбассе © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Виктором Медведчуком, Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и еще 16 нардепами, вносит изменения в пункт 4 постановления Верховной Рады от 15 июля 2020 года о проведении местных выборов, который противоречит Минским соглашениям.

«Этот пункт стал основным камнем преткновения во время последних обсуждений Трехсторонней контактной группы и переговоров советников глав государств "нормандской четверки". В нем перечислены условия, при которых могут быть проведены выборы на неконтролируемой территории Донбасса. И эти условия прямо противоречат Минским соглашениям», — говорится в заявлении.

Участники состоявшихся в Берлине переговоров советников глав государств и ТКГ неоднократно подчеркивали, что конструктивный диалог невозможен, пока указанный пункт не будет изменен или отменен. Это касается предмета обсуждения всех вопросов, в том числе обмена удерживаемыми лицами.

Отмена этой нормы позволит продолжить переговоры в рамках минского формата по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.