Подозреваемый в избиении освобожденного из РФ Владимира Балуха рассказал, что причиной драки были личные обиды, передает телеканал «Украина 24» 19 сентября

Суд арестовал подозреваемого в нападении на Балуха на 60 суток © CC0, Pixabay

Он рассказал, что случилось в ночь инцидента. По словам мужчины, причиной конфликта были личные обиды, но все-таки ему не стоило бить Балуха. Он пришел в суд без адвоката, потому что доверяет решению суда.

Ранее депутат Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила об избиении Балуха, после чего он впал в кому. Незадолго до этого экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что переданные из РФ Балух и Роман Сущенко намерены присоединиться к его партии «Европейская солидарность» для участия в местных выборах 25 октября.

Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле 2018 года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.

Россия и Украина в конце лета 2019 года начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. В сентябре того же года в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину. Среди вернувшихся в Киев были Сущенко и Балух.