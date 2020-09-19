Суд в Киеве арестовал на 60 суток подозреваемого в нападении на освобожденного из РФ Владимира Балуха. Об этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил 19 сентября

В Киеве задержали подозреваемого в избиении украинского националиста Балуха © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ирина Геращенко сообщила об избиении Балуха, после чего он впал в кому. Незадолго до этого экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что переданные из РФ Балух и Роман Сущенко намерены присоединиться к его партии «Европейская солидарность» для участия в местных выборах 25 октября.

По данным Крищенко, Днепровский суд избрал меру пресечения подозреваемому в совершении преступления против Балуха — содержание под стражей 60 суток.

«Во-первых, это решение суда, во-вторых, это тяжкое преступление и лицо пыталось скрыться, когда к нему пришли полицейские», — сказал он, отвечая на вопрос, почему подозреваемому избрали такую меру пресечения.

Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле 2018 года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.

Россия и Украина в конце лета 2019 года начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. В сентябре того же года в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину. Среди вернувшихся в Киев были Сущенко и Балух.