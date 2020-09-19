Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин убежден, что без объявления всеобщей амнистии нельзя рассчитывать на установление мира в Донбассе, но это не означает помилования тех, кто убивал и совершал насилие. Он сказал об этом в эфире «Украинского радио» 18 сентября

«Он знает, что говорит»: внучка Фокина заявила, что дедушке безразлична критика его заявлений о Донбассе © скриншот с видео "В гостях у Гордона" заявил Фокин, подчеркнув, что не представляет, как должна выглядеть и осуществляться «избирательная амнистия».

При этом он заявил, что нигде не говорил о том, что нужно помиловать преступников, которые насиловали, убивали и издевались. По мнению замглавы делегации в ТКГ, в ходе войны в Донбассе было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, а виновные — понести наказание.

Фокин также обратил внимание, что согласно Конституции Украины амнистия объявляется законом, а закон не может быть принят на всеукраинском референдуме. Соответственно, амнистия отличается от помилования, поскольку проходит независимо от воли человека.

Заместитель Леонида Кравчука также напомнил, что в свое время Верховная Рада проголосовала за закон об амнистии, который потом «исчез», а он слово в слово повторил то, что было в этом законе.

В сентябре 2014 года экс-президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроекты о недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей, а также об особом порядке местного самоуправления в этих районах. Эти законы были приняты на закрытом заседании парламента.

Закон об амнистии освобождал от уголовной ответственности некоторые категории лиц, совершивших уголовные преступления в период с 22 февраля 2014 года до дня вступления в силу указанного закона на территориях Донецкой и Луганской областей.