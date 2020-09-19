Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные соцопроса, согласно которому рейтинг президента Зеленского упал ниже 30%. На выборах его готовы поддержать только 29% респондентов.
Эксперт отметил, что у любого пиара есть пределы, после которых он перестает действовать: например, если при помощи пиара внушать людям, что в квартире тепло, а температура будет падать, то низкой температуре люди перестанут его воспринимать.
По его мнению, ровно то же самое сейчас происходит на Украине.
«Где та граница, при которой закончатся все кривляния, все ужимки и прыжки, всё виляние тазом и другими местами, умиляющие почему-то великий украинский народ?», — задается вопросом Кургинян.
Политолог подчеркнул, что у него нет рационального объяснения, почему украинцы «купились на такого клоуна», и назвал этот выбор украинского народа трагическим для себя переживанием.
Это безумие закончится через год, а может быть и раньше, но оно закончится, потому что пиар не действует при этих «температурах», подытожил специалист.