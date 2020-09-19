Когда закончится безумие, связанное с завышенными ожиданиями от президента Украины Владимира Зеленского, откроется совершенно новая страница в истории этой страны, и к этому нужно быть готовым. Об этом рассказал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телеканала «Россия 1»

Западная Украина 14-18 сентября: Зеленский объехал Галичину, областные центры больше не «красные», хасиды прорывали границу © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Эксперт отметил, что у любого пиара есть пределы, после которых он перестает действовать: например, если при помощи пиара внушать людям, что в квартире тепло, а температура будет падать, то низкой температуре люди перестанут его воспринимать.

По его мнению, ровно то же самое сейчас происходит на Украине.

«Где та граница, при которой закончатся все кривляния, все ужимки и прыжки, всё виляние тазом и другими местами, умиляющие почему-то великий украинский народ?», — задается вопросом Кургинян.

Политолог подчеркнул, что у него нет рационального объяснения, почему украинцы «купились на такого клоуна», и назвал этот выбор украинского народа трагическим для себя переживанием.

Это безумие закончится через год, а может быть и раньше, но оно закончится, потому что пиар не действует при этих «температурах», подытожил специалист.