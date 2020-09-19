Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с угрозой майдана сейчас должен зачистить не только высшие эшелоны власти, но и чиновников среднего и низшего звена. Об этом рассказал член белорусского землячества Украины Максим Кононович в интервью изданию Украина.ру

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Тем не менее, отметил общественный деятель, изначально Лукашенко отреагировал на эти протесты неадекватно, сделав множество непоследовательных заявлений, видимо, рассчитывая успокоить прозападную часть общества относительно того, что он «не упал в объятья России».

Однако, указал Кононович, Лукашенко, будучи сильным лидером, не постеснялся признать свои ошибки, сделал соответствующие выводы, и теперь последуют серьезные кадровые решения, которые еще неизвестно, чем закончатся.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.