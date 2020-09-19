«Все вот эти змагары занимали же какие-то должности до политической карьеры. Их готовили. И они пошли на это. Тот театром руководил, тот еще кем-то. Они же подбирали каждой твари по паре. То каких-то женщин. То, как на Украине, опять в кастрюлях ходят», — привел пример эксперт.
Тем не менее, отметил общественный деятель, изначально Лукашенко отреагировал на эти протесты неадекватно, сделав множество непоследовательных заявлений, видимо, рассчитывая успокоить прозападную часть общества относительно того, что он «не упал в объятья России».
Однако, указал Кононович, Лукашенко, будучи сильным лидером, не постеснялся признать свои ошибки, сделал соответствующие выводы, и теперь последуют серьезные кадровые решения, которые еще неизвестно, чем закончатся.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.