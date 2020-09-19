Экс-президент Украины Виктор Янукович не просил Владимира Путина создать резерв силовиков на границе (хотя ему бы тоже такую услугу оказали), поскольку он был абсолютно уверен в том, что его силовики будут хранить ему абсолютную верность. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Лукашенко между майданом и Путиным © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Не знаю, испытывал ли Лукашенко недоверие к кому-то из своих силовиков конкретно, но он подстраховался. Сформированный по его просьбе Путиным резерв российских силовиков явно не был нужен для подавления уличных протестов. С этим лукашенковская милиция, КГБ и армия справились бы, даже если бы появились «неизвестные снайперы» и вооружённые организованные банды боевиков», — написал Ищенко в статье «Лукашенко между майданом и Путиным».

Политолог пояснил, что резерв имел смысл только на случай, если бы в рядах белорусских силовиков возникли колебания, поскольку в таком случае ввод российского резерва сплотил бы силы, сохранившие верность президенту, вселил бы в них уверенность и парализовал активность изменников.

То есть, воевать надо было бы уже не против Лукашенко, а против России, а это невыгодно материально и опасно для жизни, добавил специалист.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.