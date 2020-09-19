Эксперт отметил, что Китай представляет собой объемный и перспективный рынок, который, несмотря на все экономические проблемы в условиях кризиса, остается потребителям сырья и высокотехнологичной продукции.
Также, по его словам, Китай в целях минимизировать последствия будущего кризиса ищет новые рынки и новые пути к этим рынкам, которые пролегают через российскую территорию, что выгодно и Москве, и Пекину.
«В военно-политическом плане у нас тоже сейчас общие противники и общие интересы. Это не значит, что когда-нибудь ситуация не изменится. Но в зависимости от того, насколько плотно мы будем сотрудничать сейчас, настолько же перспективнее наше сотрудничество будет в дальнейшем», — подчеркнул Ищенко.
А если два государства будут долгое время плотно сотрудничать по экономическим и политическим вопросам, то несмотря на возможные проблемы в отношениях, решения этих проблем будет проще согласовывать друг с другом, чем разрывать отношения, указал политолог.
Специалист добавил, что об этом свидетельствует пример Европы и США, которые, несмотря на все противоречия, по-прежнему считают друг друга единой цивилизацией, и не могут размежеваться друг от друга.