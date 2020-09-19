России не то, что нужно «ставить» на углубленное сотрудничество с Китаем, а добиваться этого сотрудничества. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Немецкий эксперт Рар сказал, что будет, если Лукашенко оторвет Европу от Шелкового пути в Китай © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Также, по его словам, Китай в целях минимизировать последствия будущего кризиса ищет новые рынки и новые пути к этим рынкам, которые пролегают через российскую территорию, что выгодно и Москве, и Пекину.

«В военно-политическом плане у нас тоже сейчас общие противники и общие интересы. Это не значит, что когда-нибудь ситуация не изменится. Но в зависимости от того, насколько плотно мы будем сотрудничать сейчас, настолько же перспективнее наше сотрудничество будет в дальнейшем», — подчеркнул Ищенко.

А если два государства будут долгое время плотно сотрудничать по экономическим и политическим вопросам, то несмотря на возможные проблемы в отношениях, решения этих проблем будет проще согласовывать друг с другом, чем разрывать отношения, указал политолог.

Специалист добавил, что об этом свидетельствует пример Европы и США, которые, несмотря на все противоречия, по-прежнему считают друг друга единой цивилизацией, и не могут размежеваться друг от друга.