Министр финансов Украины Сергей Марченко, который провел переговоры с представителем Международного валютного фонда (МВФ), заверил, что Украина в этом году получит транш. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина 24» 18 сентября

Украина ожидает транш МВФ в декабре – Гетманцев © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк заявил Марченко.

Он рассказал, что во время встречи с представителем МВФ поднимались вопросы по бюджету. Ключевая задача Украины — получить пересмотр программы.

При этом министр не смог подтвердить или опровергнуть информацию о возможном получении Украиной транша в декабре.

В июне исполнительный совет МВФ утвердил 18-месячное резервное соглашение Stand-By для Украины с доступом к 3,6 млрд специальных прав заимствования СДР (около $5 миллиардов). Позднее стало известно, что Украина получила первый транш размером в $2,1 миллиарда.

Миссия экспертов МВФ откладывала свой визит на Украину после отставки главы НБУ Якова Смолия и ожидала назначения нового председателя Национального банка. Однако даже после того, как это произошло, миссия фонда так и не определилась с датой своего приезда в Киев.

В Минфине Украины ожидают ее визита до конца года.