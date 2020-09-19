«Мы другие сценарии не рассматриваем. Вопрос транша стоит в этом году, для финансирования бюджета мы должны его получить. После приезда миссии можно будет говорить более детально», — заявил Марченко.
Он рассказал, что во время встречи с представителем МВФ поднимались вопросы по бюджету. Ключевая задача Украины — получить пересмотр программы.
При этом министр не смог подтвердить или опровергнуть информацию о возможном получении Украиной транша в декабре.
В июне исполнительный совет МВФ утвердил 18-месячное резервное соглашение Stand-By для Украины с доступом к 3,6 млрд специальных прав заимствования СДР (около $5 миллиардов). Позднее стало известно, что Украина получила первый транш размером в $2,1 миллиарда.
Миссия экспертов МВФ откладывала свой визит на Украину после отставки главы НБУ Якова Смолия и ожидала назначения нового председателя Национального банка. Однако даже после того, как это произошло, миссия фонда так и не определилась с датой своего приезда в Киев.
В Минфине Украины ожидают ее визита до конца года.