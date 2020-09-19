Пока что у России инструменты давления на Киев все равно ограничены. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Лукашенко боится Майдана больше, чем интеграции с Россией © Facebook, Ruslan Bortnik Михаил Погребинский выразил мнение, что после ситуации с Алексеем Навальным и угроз новых санкций у России будут окончательно развязаны руки, в том числе по украинскому вопросу.

Кроме того, считает эксперт, Россия, несмотря на всю эту ситуацию, все равно попытается сохранить хотя бы экономические отношения с Западом.

«Незавершенной остается история с "Северным потоком-2", да и вообще торговые отношения между Европой и Россией остаются очень существенными для российской экономики и для российской элиты», — указал Бортник.

Поэтому, несмотря на политическое обострение, Россия на какие-то резкие и экстравагантные шаги во внешней политике идти не будет и попытается сохранить хотя бы экономические отношения, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.