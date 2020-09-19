Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко стабилизирует ситуацию с белорусским рублем, который стал проседать на фоне массовых акций протеста в республике и давления со стороны Запада. Об этом рассказал член белорусского землячества Украины Максим Кононович в интервью изданию Украина.ру

Россия не осуществляет проект «спасти старослужащего Лукашенко» – Затулин © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.

«Потом реструктуризация долга сейчас пройдет. По процентам, по всему. О нефти договорятся, о перенаправлении грузопотока из портов на Балтике. Так что это успокоит и финансовую ситуацию в республике, и экономическую, да и люди немного успокоятся», — считает эксперт.

Самое главное, подчеркнул общественный деятель, сейчас успокоятся «западные стервятники», которые хотят «оторвать» Белоруссию от России и превратить ее в русофобское государство по украинскому образцу.

Прошедшая встреча и с политической, и с экономической, и с моральной точки зрения скажется на Белоруссии исключительно позитивно, добавил Кононович.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.