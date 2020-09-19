Россия искренне не понимает, почему Германия хочет с ней ссориться. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью «Московскому комсомольцу»

«Не Россия». Вассерман сказал, кто был основной целью «отравления» Навального © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный якобы стал жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества из группы «Новичок» и потребовала от Москвы дать объяснения по этой ситуации. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что цель западных стран в этой ситуации — нанести удар по отношениям России и Евросоюза.

«Россияне говорят: Навальный российский гражданин. Ему стало плохо в самолете, который летел над российской территорией. Почему это так заботит немцев? Почему они нападают и вводят новые санкции против РФ? Россия же против Запада ничего не сделала, никак не атаковала, и ни один гражданин западных стран не пострадал», — указал эксперт.

Тем не менее, отметил Рар, многие германские политики искренне полагают, что Россия якобы нарочно отравила Навального, чтобы запугать оппозицию, запугать демонстрантов в Белоруссии и показать Западу, что Россия может себе все позволить.

Если такие настроения в Германии продолжат возобладать, подчеркнул политолог, то это будет означать, что мир снова вступил в эпоху холодной войны, когда одна сторона подозревает, что у другой — самые коварные, мстительные и отвратительные цели.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.