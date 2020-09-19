Президенту Белоруссии Александру Лукашенко давно следовало бы признать возвращение Крыма в состав России. Что касается введения в республике российского рубля, то ситуация обстоит сложнее. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

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Что же касается российского рубля, отметил политолог, то это довольно сложная процедура, и это явно не произойдет в течение нескольких месяцев, потому что для адаптации белорусской экономики и белорусской финансовой системы нужны годы.

В сегодняшней ситуации, когда экономики Белоруссии и России работают по совершенно разным правилам, введение российского рубля приведет к серьезнейшему кризису в Белоруссии, подчеркнул Ищенко.

Для этого нужен единый эмиссионный центр и единая финансовая политика, но сейчас российская финансовая политика достаточно экономна, а Белоруссия все время живет за счет дополнительных финансовых вливаний, добавил специалист.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.