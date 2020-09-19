Депутаты немецкого Бундестага не смогли 18 сентября проголосовать за резолюцию по «Северному потоку-2», поскольку на рассмотрение было вынесено два взаимоисключающих проекта этого документа. Об этом сообщило издание Deutsche welle

«Северный поток – 2»: Германия предлагает США «взятку» за отказ от санкций © AP, Michael Sohn Отмечается, что два противоречащих друг другу проекта резолюций были представлены фракциями партий «Союз-90 / Зеленые» и «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Так, фракция «Союза-90 / Зеленых» в своем документе требовала лишить политической поддержки «Северный поток-2» и остановить его сооружение, поскольку он якобы «раскалывает Европу, подрывает стратегический внешнеполитический суверенитет и идет вразрез с европейскими климатическими и энергетическими целями».

В то же время депутаты АдГ, напротив, в своем варианте резолюции настаивали на поддержке строительства газопровода ради обеспечения энергобезопасности, а также восполнения нехватки энергоносителей, которая может возникнуть в результате решения закрыть в Германии атомные и угольные электростанции.

В итоге ни один законопроект на был вынесен на голосование в парламент. Большинство депутатов поддержали решение передать оба документа в парламентский комитет по экономике и энергетике.

Ранее сообщалось, что в правительстве ФРГ допускают возможность изменения позиции официального Берлина касательно судьбы «Северного потока-2» в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.

При этом стоит отметить, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и представители ее правительства неоднократно обещали, что газопровод будет достроен до конца. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без реакции новые западные санкции.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили отравляющее вещество «Новичок».

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.