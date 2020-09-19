Ранее популярные белорусские и российские исполнители, среди которых Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая и другие записали композицию под названием «Любимую не отдают». Это цитата из заявления Лукашенко, которую он использовал в отношении Белоруссии («Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают») в преддверии президентских выборов 9 августа.
«Много буллинга было, почему я и закрыл комментарии. После того, как я песню выложил, где-то часа через два понеслись оскорбительные комментарии в ленте в YouTube. За полчаса появилось около тысячи таких комментариев… Там всем писали, начали переходить на личности артистов», — рассказал Олейник.
Он уверен, что этим процессом руководят определенные Telegram-каналы, по призыву которых «ребята и навалились» как на авторов песни, так и на ее исполнителей.
В настоящее время на YouTube у песни «Любимую не отдают», которая была размещена там 17 сентября, около почти 580 тысяч просмотров, и это число постоянно растет. Авторами песни являются Олейник и его супруга — поэтесса и певица Юлия Быкова.