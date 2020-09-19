Телеканал «112 Украина» требует у правоохранителей защитить журналистов в преддверии митинга радикалов, который запланирован на 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба телеканала 18 сентября

Глава Нацсоюза журналистов прокомментировал решение суда по делу «112 Украина» © Facebook, Sergiy Tomilenko

«"112 Украина" в очередной раз обращается к силовым структурам страны с требованием обеспечить безопасность средства массовой информации, дать возможность журналистам спокойно и без опасности угрозы для здоровья выполнять свои обязанности… Безнаказанность радикальных организаций в Украине подталкивает их к все большей агрессии. Правоохранители обязаны 21 сентября выполнить свой долг и защитить журналистов от насилия», — говорится в заявлении телеканала.

Там также отмечается, что телеканал обращался в европейские институции и дипломатические учреждения с призывом защитить свободу слова на Украине, поскольку СМИ оказалось под угрозой прямого физического нападения со стороны радикально настроенных организаций.

В пресс-службе «112 Украины» напомнили, что в 2019 году в здание телеканала был совершен выстрел из гранотомета, но никто не понес ответственности. Нацсовет по телерадиовещанию лишил канал цифровой лицензии, а Служба безопасности Украины (СБУ) через суд пыталась арестовать корпоративные права.