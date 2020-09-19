Ранее радикалы разместили в Facebook информацию, что планируют провести митинг возле здания «112 Украина» 21 сентября. Одним из участников является партия «Национальный корпус».
«"112 Украина" в очередной раз обращается к силовым структурам страны с требованием обеспечить безопасность средства массовой информации, дать возможность журналистам спокойно и без опасности угрозы для здоровья выполнять свои обязанности… Безнаказанность радикальных организаций в Украине подталкивает их к все большей агрессии. Правоохранители обязаны 21 сентября выполнить свой долг и защитить журналистов от насилия», — говорится в заявлении телеканала.
Там также отмечается, что телеканал обращался в европейские институции и дипломатические учреждения с призывом защитить свободу слова на Украине, поскольку СМИ оказалось под угрозой прямого физического нападения со стороны радикально настроенных организаций.
В пресс-службе «112 Украины» напомнили, что в 2019 году в здание телеканала был совершен выстрел из гранотомета, но никто не понес ответственности. Нацсовет по телерадиовещанию лишил канал цифровой лицензии, а Служба безопасности Украины (СБУ) через суд пыталась арестовать корпоративные права.