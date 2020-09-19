Ранее Зеленский выразил уверенность, что ему удастся закончить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году.
«В течение своей каденции Зеленский закончит войну, у меня нет сомнений», — заявил Ермак.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.