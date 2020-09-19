Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что главе государства Владимиру Зеленскому за свой президентский срок удастся завершить войну в Донбассе. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина» 18 сентября

Зеленский хочет завершить войну в Донбассе, но только при одном условии © REUTERS, Gleb Garanich

«В течение своей каденции Зеленский закончит войну, у меня нет сомнений», — заявил Ермак.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.