Ранее экс-глава ОПУ Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его данным, существуют договоренности представителей украинской власти с российскими должностными лицами о статусе Крыма, авиасообщении с РФ, обмене пленными и ряд других договоренностей.
«Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по сути. Этого просто не может существовать в теории», — заявил Ермак.
Ранее Госбюро расследований (ГБР) вызвало Богдана на допрос как свидетеля. Перед допросом он отметил, что у него нет документального подтверждения «определенных договоренностей» Ермака с представителями РФ, но он уверен в их существовании.
После допроса в ГБР сообщили, что экс-глава ОПУ заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.