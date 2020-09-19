Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг утверждения о существовании тайных соглашений между ним и представителями России. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина» 18 сентября

Кирилл Молчанов: Богдан выступил застрельщиком Ермака и собирает коалицию против Зеленского © Facebook, Денис Жарких Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его данным, существуют договоренности представителей украинской власти с российскими должностными лицами о статусе Крыма, авиасообщении с РФ, обмене пленными и ряд других договоренностей.

«Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по сути. Этого просто не может существовать в теории», — заявил Ермак.

Ранее Госбюро расследований (ГБР) вызвало Богдана на допрос как свидетеля. Перед допросом он отметил, что у него нет документального подтверждения «определенных договоренностей» Ермака с представителями РФ, но он уверен в их существовании.

После допроса в ГБР сообщили, что экс-глава ОПУ заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.