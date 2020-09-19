Хотя слова белорусской оппозиции о помощи Евросоюза в размере 4 млрд долларов имеют под собой основания, стратегически для Белоруссии приоритетны отношения с Россией. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии «Вечерней Москве»

Болкунец предположил, чем закончится затея Тихановской с «черным списком по Белоруссии» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Павел Латушко заявил, что Белоруссия может получить от Европейского союза до 4 миллиардов долларов при смене власти на демократизацию и стабилизацию экономики.

Эксперт отметил, что в начале июня белорусское правительство анонсировало получение кредита на сумму 4-4,5 миллиарда долларов для борьбы с коронавирусом от ЕБРР, Всемирного банка и МВФ, но их не выдали по причине невыполнения Белоруссией плана ВОЗ, хотя многие страны, запросившие такие кредиты, их получили.

Кроме того, продолжает он, российский кредит в размере 1,5 миллиарда долларов отдельные эксперты рассматривают как «личную помощь» Владимира Путина Александру Лукашенко, на самом деле, это решение можно расценивать как сохранение стратегических отношений с Минском, чтобы Белоруссия не рухнула под давлением политического кризиса.

«МВФ отказал в выдаче быстрого кредита. Россия всегда помогала с кредитами, потому что не заинтересована в падении белорусской экономики», — констатировал Болкунец.

Самой России, по его мнению, даже выгодно, когда Минск имеет несколько источников кредитования, потому что это позволит сэкономить важные для Москвы средства.

Специалист при этом уверен, что даже если власть в Минске поменяется, то у руля не окажутся люди, которые не устраивают Москву.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.