По его словам, дело в том, что Западная Украина была гораздо большее время отделена от России и остальной части Украины. Например, больше века эта территория находилась в составе Австро-Венгрии. Это пришлось на время, переходное от феодализма к капитализму (конец 18 века — первая половина 20-го века), то есть когда в Европе возникали нации и формировалось национальное самосознание людей.
В то же время Западная Белоруссия почти всю историю была неразрывна с остальной Белоруссией — они вместе входили в Великое княжество Литовское, затем вместе вошли в Российскую империю, отметил Озимко.
«Тем не менее, небольшие отличия белорусских "западников" и "восточников" все же есть. Западная Белоруссия более религиозна. Если на Гродненщине сильное влияние католицизма, то на Брестчине — самое большое количество православных и протестантских общин по сравнению с иными областями, даже восточными. Западная Белоруссия более разнообразна в этническом плане — там больше поляков и украинцев, соответственно, и влияние польской и украинской культур. Хотя сегодня этот регион тоже почти тотально русскоязычный», — сказал историк.
По его собственному наблюдению, на западе Белоруссии люди больше склонны к предпринимательству и там лучше качество обслуживания.
Семнадцатого сентября 1939 года Красная армия после фактического разгрома немцами поляков и бегства польского правительства в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв фактически без сопротивления Брест, Гродно и Белосток. Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.