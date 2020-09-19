В Белоруссии есть разделение на Западную и Восточную, но оно не настолько серьезное, как на Украине. Об этом брестский историк Кирилл Озимко сказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Белорусский национализм никогда не был популярен в стране © из личного архива Сергея Луща

В то же время Западная Белоруссия почти всю историю была неразрывна с остальной Белоруссией — они вместе входили в Великое княжество Литовское, затем вместе вошли в Российскую империю, отметил Озимко.

«Тем не менее, небольшие отличия белорусских "западников" и "восточников" все же есть. Западная Белоруссия более религиозна. Если на Гродненщине сильное влияние католицизма, то на Брестчине — самое большое количество православных и протестантских общин по сравнению с иными областями, даже восточными. Западная Белоруссия более разнообразна в этническом плане — там больше поляков и украинцев, соответственно, и влияние польской и украинской культур. Хотя сегодня этот регион тоже почти тотально русскоязычный», — сказал историк.

По его собственному наблюдению, на западе Белоруссии люди больше склонны к предпринимательству и там лучше качество обслуживания.

Семнадцатого сентября 1939 года Красная армия после фактического разгрома немцами поляков и бегства польского правительства в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв фактически без сопротивления Брест, Гродно и Белосток. Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.