Подозреваемого в избиении участника обмена заключенными между Украиной и Россией Владимира Балуха задержали. Об этом 18 сентября сообщила полиция Киева

Пьяная драка государственного масштаба. Как на Украине один человек всполошил власть и оппозицию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Балух в ночь на 8 сентября отмечал в компании годовщину освобождения из российской тюрьмы в ресторане «Козак». Около полуночи националист решил продолжить торжество в ресторане Edem.

«Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой — потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник убежал, не оказав пострадавшему помощь», — рассказали в полиции.

Как сообщалось ранее, Балух впал в кому и был госпитализирован в реанимацию.

Его обидчика задержали, им оказался 32-летний киевлянин. Как сообщили в полиции, в ночь на 8 сентября он пришел в гости к своему приятелю, который работал охранником в ресторане. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В России Балуха осудили на пять лет за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН. Вернулся на Украину в рамках обмена заключенными 7 сентября 2019 года.