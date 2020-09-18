Владимир Балух в ночь на 8 сентября отмечал в компании годовщину освобождения из российской тюрьмы в ресторане «Козак». Около полуночи националист решил продолжить торжество в ресторане Edem.
«Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой — потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник убежал, не оказав пострадавшему помощь», — рассказали в полиции.
Как сообщалось ранее, Балух впал в кому и был госпитализирован в реанимацию.
Его обидчика задержали, им оказался 32-летний киевлянин. Как сообщили в полиции, в ночь на 8 сентября он пришел в гости к своему приятелю, который работал охранником в ресторане. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
В России Балуха осудили на пять лет за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН. Вернулся на Украину в рамках обмена заключенными 7 сентября 2019 года.