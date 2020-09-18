Киев и официальный Тель-Авив могли бы упредить критическую ситуацию, в которую попали паломники-хасиды, направлявшиеся в Умань на празднование Рош Ха-шана. Об этом 18 сентября заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Зеленский объяснил хасидам, почему не пускает их на Украину © president.gov.ua

Макей назвал такие обвинения абсолютно непонятными.

«Белорусы просто по-человечески поступили, оказав гуманное содействие тем людям, которые приехали в Беларусь и хотели попасть дальше для того, чтобы поклониться святым местам: абсолютно нормальная, благородная цель. И в нашей ситуации не оставалось ничего иного, как оказать им содействие», — сказал глава МИД Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 сентября поручил Кабинету министров связаться с правительством Украины, чтобы обеспечить пропуск паломников-хасидов через белорусско-украинскую границу.

Но в этом году иностранные паломники-хасиды не смогли попасть в Умань на могилу основателя брацлавского хасидизма, цадика Нахмана, из-за запрета на въезд в страну, который ввели украинские власти в связи с пандемией коронавируса.

На днях в ожидании пропуска через белорусско-украинскую границу в приграничных районах Белоруссии находились около 1,2 тысячи верующих. В пятницу, 18 сентября, после пяти суток ожидания хасиды начали покидать пункты пропуска и уезжать в глубь территории Белоруссии.