Ранее Офис президента призвал белорусские власти прекратить создавать напряжение на границе и не обнадеживать хасидов заявлениями о том, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.
Макей назвал такие обвинения абсолютно непонятными.
«Белорусы просто по-человечески поступили, оказав гуманное содействие тем людям, которые приехали в Беларусь и хотели попасть дальше для того, чтобы поклониться святым местам: абсолютно нормальная, благородная цель. И в нашей ситуации не оставалось ничего иного, как оказать им содействие», — сказал глава МИД Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 сентября поручил Кабинету министров связаться с правительством Украины, чтобы обеспечить пропуск паломников-хасидов через белорусско-украинскую границу.
Но в этом году иностранные паломники-хасиды не смогли попасть в Умань на могилу основателя брацлавского хасидизма, цадика Нахмана, из-за запрета на въезд в страну, который ввели украинские власти в связи с пандемией коронавируса.
На днях в ожидании пропуска через белорусско-украинскую границу в приграничных районах Белоруссии находились около 1,2 тысячи верующих. В пятницу, 18 сентября, после пяти суток ожидания хасиды начали покидать пункты пропуска и уезжать в глубь территории Белоруссии.