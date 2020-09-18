Совсем не факт, что через 50 лет в Европе возрастет число некоренных жителей с иной культурной матрицей. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Мигранты, протесты и неразгаданная загадка Трампа – западные СМИ пытаются объяснить необъяснимое © AP, Julian Rettig/dpa

Эксперт отметил, что сейчас действительно существует большой поток мигрантов в Европу, но это связано, прежде всего, с тем, что в Европе гораздо более высокий уровень жизни, а также с соответствующей миграционной политикой Евросоюза.

«Сейчас мир вступает в кризис, Европа тоже. Не факт, что там будет достаточное количество рабочих мест для того чтобы продолжалась миграционная волна», — считает Ищенко.

К тому же, по его мнению, не факт, что Евросоюз к тому времени сохранит прежнюю миграционную политику, поскольку страны Восточной Европы уже блокируют расселение мигрантов у себя, и уже нельзя говорить о единой миграционной политике ЕС.

К тому же, обратил внимание политолог, сегодня наблюдаются довольно сильные антимиграционные настроения в Германии, Франции и Италии, и не факт, что к власти в этих странах не придут политики, которые будут прислушиваться к этому общественному мнению.

Поэтому нельзя утверждать, добавил специалист, что через 50 лет этнический состав Европы серьезно изменится.