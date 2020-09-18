Европейский миграционный кризис возник осенью 2015 года в связи с многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму и распределению.
Эксперт отметил, что сейчас действительно существует большой поток мигрантов в Европу, но это связано, прежде всего, с тем, что в Европе гораздо более высокий уровень жизни, а также с соответствующей миграционной политикой Евросоюза.
«Сейчас мир вступает в кризис, Европа тоже. Не факт, что там будет достаточное количество рабочих мест для того чтобы продолжалась миграционная волна», — считает Ищенко.
К тому же, по его мнению, не факт, что Евросоюз к тому времени сохранит прежнюю миграционную политику, поскольку страны Восточной Европы уже блокируют расселение мигрантов у себя, и уже нельзя говорить о единой миграционной политике ЕС.
К тому же, обратил внимание политолог, сегодня наблюдаются довольно сильные антимиграционные настроения в Германии, Франции и Италии, и не факт, что к власти в этих странах не придут политики, которые будут прислушиваться к этому общественному мнению.
Поэтому нельзя утверждать, добавил специалист, что через 50 лет этнический состав Европы серьезно изменится.