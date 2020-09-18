Белорусское руководство будет вынуждено идти на определенные политические реформы, потому что критическое общественное мнение и уличную активность нужно будет каким-то образом инкорпорировать в систему принятия государственных решений. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Лукашенко боится Майдана больше, чем интеграции с Россией © Facebook, Ruslan Bortnik

Очевидно, указал политолог, что в систему управления необходимо будет включить представителей оппозиции.

Необязательно, что это будут именно члены Координационного совета оппозиции, но это могут быть люди, за которыми находится большая часть белорусской улицы, добавил Бортник.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.