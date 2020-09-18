Как сообщалось ранее, в Донецкой области 21 сентября начнет работу Международный гражданский форум «Люди мира», инициированный Священным Синодом Украинской православной церкви Московского патриархата.
Данилов полагает, что форум, цель которого прекращение конфликта в Донбассе, на самом деле продвигает «тезисы антиукраинской пропаганды».
«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" и тому подобное. Цель таких мероприятий — продвижение идей так называемого "русского мира", оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды», — сказал Данилов.
Организаторам таких форумов глава СНБО пригрозил уголовной ответственностью.