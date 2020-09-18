Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что деятельность канонической УПЦ Московского патриархата направлена против Украины. Его заявление было опубликовано на сайте ведомства 18 сентября

УПЦ проведет в Донецкой области форум «Люди мира» © Скриншот из видео Люди миру

Данилов полагает, что форум, цель которого прекращение конфликта в Донбассе, на самом деле продвигает «тезисы антиукраинской пропаганды».

«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" и тому подобное. Цель таких мероприятий — продвижение идей так называемого "русского мира", оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды», — сказал Данилов.

Организаторам таких форумов глава СНБО пригрозил уголовной ответственностью.