Президент Александр Лукашенко и белорусские элиты будут искать возможность балансирования между Востоком и Западом, несмотря на ухудшившуюся ситуацию. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Лукашенко боится Майдана больше, чем интеграции с Россией © Facebook, Ruslan Bortnik

«Невозможно быстро переориентировать экономические потоки. Тем более частных компаний. Поэтому я думаю, что Лукашенко и белорусские элиты будут искать возможность балансирования между Востоком и Западом, несмотря на ухудшившуюся ситуацию», — указал эксперт.

Политолог отметил, что пока Лукашенко немного больше боится майдана, чем интеграции в Союзное государство с Россией.

Но на вопрос места белорусских элит в этом объединении пока тоже нет консолидированного ответа, и белорусская элита будет пытаться сохранить определенное дистанцирование и определенную субъектность в отношении России, добавил Бортник.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.