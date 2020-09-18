Сейчас Россия и Запад будут содействовать тому, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко хотя бы начал процесс создания новой конституции, по которой он будет делиться властью. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью «Московскому комсомольцу»

Немецкий эксперт Рар рассказал о намерениях Лукашенко, которые раскусил Путин © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его мнению, Лукашенко вполне может договориться с протестующими, поскольку они, в отличие от протестующих на украинском Майдане, не выступают за изменение геополитической ориентации республики.

«Люди вышли просто потому, что им кажется, что выборы были сфальсифицированы и всех своих конкурентов Лукашенко посадил в тюрьму. Можно здесь только руками разводить, почему он это сделал. Конечно, надо идти на деэскалацию и диалог с той большой частью населения, которая выступает против Лукашенко», — уверен Рар.

Политолог выразил надежду, что Лукашенко понимает такую необходимость, и будет это делать.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.