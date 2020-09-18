Июньское наводнение было самым масштабным за последние полвека. Хотя из бюджета пострадавшему региону выделили 480 млн гривен, многие проблемы до сих пор не решены.
Так, жители Красного жалуются на то, что в селе до сих пор не отремонтировали переправу. Местным школьникам приходится ходить на учебу через полуразобранный мост без перил, который осенью и зимой станет еще опаснее.
«Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги, а надо проверять, куда эти деньги пошли», — сказал Зеленский.
По его словам, недопустимо, чтобы техника и рабочие приезжали на две недели, а потом сворачивали работы.
Из-за сильных дождей в Ивано-Франковской области затопило 263 населенных пункта. Стихия разрушила свыше 90 мостов и дамб, а также более 200 километров дорог. Ущерб от наводнения в регионе оценили в 25 млрд гривен.