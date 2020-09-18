Государственная комиссия выяснит, как расходовались деньги, выделенные из бюджета на ликвидацию последствий масштабного наводнения, обрушившегося на Прикарпатье в июне этого года. Об этом 18 сентября заявил президент Владимир Зеленский по итогам визита в Ивано-Франковскую область, передает ТСН

Белоруссия окажет помощь пострадавшей от наводнений Украине © пресс-служба президента Украины

Так, жители Красного жалуются на то, что в селе до сих пор не отремонтировали переправу. Местным школьникам приходится ходить на учебу через полуразобранный мост без перил, который осенью и зимой станет еще опаснее.

«Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги, а надо проверять, куда эти деньги пошли», — сказал Зеленский.

По его словам, недопустимо, чтобы техника и рабочие приезжали на две недели, а потом сворачивали работы.

Из-за сильных дождей в Ивано-Франковской области затопило 263 населенных пункта. Стихия разрушила свыше 90 мостов и дамб, а также более 200 километров дорог. Ущерб от наводнения в регионе оценили в 25 млрд гривен.