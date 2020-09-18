Украинские радикалы из «Правого сектора» договорились о продаже вооружения из зоны проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе незаконным вооруженным формированиям в Белоруссии. Об этом 18 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает Луганский информационный центр

По оперативным данным Народной милиции ЛНР, боевики накопили достаточное количество оружия в схронах, чтобы повлиять на ситуацию в Белоруссии и при этом заработать.

«Лидер Сумской региональной ячейки "Правый сектор" [Сергей] Супрун с разрешения лидера партии [Андрея] Тарасенко договорился о продаже незаконным вооруженным формированиям, участвующим в дестабилизации обстановки в республике Белоруссия, 130 единиц огнестрельного оружия, в том числе снайперских винтовок, и 18 тысяч патронов. Для доставки контрабанды рассматривается возможность перевозки железнодорожным транспортом через Черниговскую область», — сообщил Осадчий.

Антон Розенвайн: В Белоруссии может появиться оружие из Украины © kp.ru

Только за первое полугодие 2020 года СБУ изъяла 207 единиц огнестрельного оружия, 159 килограммов взрывчатки, более 45 тысяч патронов, гранат и снарядов. Все это, по данным спецслужбы, было вывезено из зоны ООС. Также сотрудники СБУ раскрыли четыре подпольных мастерских, изготавливающих боевое оружие.

Политический философ Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру ранее заявил, что Белоруссии стоит ждать «сюрпризов» в виде «стволов из Украины». По мнению эксперта, их могут применить как во время уличных протестов, так и спустя какое-то время, например, для ограбления банков.

* Деятельность организации запрещена в РФ