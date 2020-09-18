Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач просит суд признать противоправным то, что МИД не вносит ноту протеста по поводу вмешательства должностными лицами США во внутренние дела Украины. Об этом 18 сентября сообщается на сайте Окружного административного суда Киева

Украина.ру на Youtube Гайдукевич: белорусских протестующих нужно распределить по партиям