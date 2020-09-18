В иске Деркача к МИД содержится требование признать противоправной бездеятельность ведомства, которое не обратилось с нотой протеста к властям США по поводу вмешательства американских чиновников «во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти».
Деркач также просит обязать МИД в течение пяти дней после вступления в законную силу решения суда внести такую ноту.
На днях депутат Андрей Деркач обнародовал новую порцию записей неформальных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.