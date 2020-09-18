Варшава сначала хотела договориться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, полагая, что поскольку нет возможности поменять власть, то нужно налаживать отношения с ней. Об этом рассказал польский политолог Януш Недзвецкий в комментарии Baltnews

«Не Варшава». Польский эксперт о том, кто на самом деле атакует Белоруссию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но потом польские власти посчитали, что Лукашенко слишком близко находится к Москве и его не получится перетянуть на западную сторону, указал эксперт.

По его словам, руководство Польши пытается сменить власть в Белоруссии путем поддержки белорусской оппозиции и молодого поколения.

«Поэтому они решили начать работу с белорусской оппозицией и выделять больше стипендий для белорусской молодежи, которая поедет в Европу, чтобы потом, когда она вернется обратно, она уже приносила западные ценности в Белоруссию», — констатировал Недзвецкий.

Политолог подчеркнул, что Литва и Польша во главе с США пытаются изменить расклад сил в регионе, перетянув Белоруссию на сторону Запада.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.