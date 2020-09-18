Хотя украинские граждане смирились с победой Майдана у себя в стране, они не хотят повторения такого же сценария в соседней Белоруссии. Об этом рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в эфире телеканала «Россия 1»

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Поэтому, подчеркнул Копатько, решение Верховной Рады о непризнании победы Александра Лукашенко было сделано в угоду Западу, а не настроениям населения.

«После того, как сделал действительно подлое дело Верховный совет, учитывая, что Лукашенко ничего плохого Украине не сделал после «Минска». Учитывая, что России больше есть на что обижаться, я считаю, что он таких вещей не простит», — указал он.

Говоря о том, что украинцы смирились с победой Майдана, социолог привел данные исследований, в соответствии с которыми большинство респондентов не поддерживают возвращение Донбасса в состав страны на равных условиях, а также отсутствие возмущения в обществе по поводу запрета образования на русском языке.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.