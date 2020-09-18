Фигурант уголовного дела о призывах к смене власти, член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак объявил головку в следственном изоляторе, передает Sputnik Беларусь 18 сентября со ссылкой на одного из адвокатов, которые защищают политиков по данному делу

Знак и Колесникова арестованы, у следствия есть доказательства их вины - СК Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Илья Салей и член президиума КС Мария Колесникова.

«Сегодня Максиму [Знаку] и Илье [Салею] было предъявлено обвинение. Макс в знак несогласия с задержанием и обвинением объявил голодовку», — рассказал адвокат.

По его словам, кроме того, что им предъявлено обвинение, был также определен срок содержания под стражей — на два месяца до 9 ноября.

По данным адвоката, оба оппозиционера находятся под стражей в СИЗО №1 ГУВД Мингорисполкома.