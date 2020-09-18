Уголовное дело по факту создания КС было возбуждено по статье «Публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные с использованием СМИ или сети Интернет». Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу проходят трое обвиняемых — Знак, юрист штаба совета Илья Салей и член президиума КС Мария Колесникова.
«Сегодня Максиму [Знаку] и Илье [Салею] было предъявлено обвинение. Макс в знак несогласия с задержанием и обвинением объявил голодовку», — рассказал адвокат.
По его словам, кроме того, что им предъявлено обвинение, был также определен срок содержания под стражей — на два месяца до 9 ноября.
По данным адвоката, оба оппозиционера находятся под стражей в СИЗО №1 ГУВД Мингорисполкома.