Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко рассказала о своей встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 20-летней давности. Соответствующее видео политик опубликовала у себя в Instagram 18 сентября

Своим подписчикам Геращенко рассказала, как 20 лет назад в качестве корреспондента готовила сюжет о «недемократических» выборах в Белоруссии. Уже тогда, по ее словам, в Минске «цементировался диктаторский режим». Ей даже удалось поговорить с действовавшим на тот момент и вновь избирающимся на пост президента Александром Лукашенко. Геращенко хочет закрыться в Раде с Зеленским © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На ее вопрос о том, что будет, если победит не он, Лукашенко ответил резко.

«Я что без рук, без ног? Работы не найду? Найду! Я думаю, что мне убежища нигде искать не надо. Но это надо победить! Поэтому я к этому совершенно спокойно отношусь. Запомните, девушка, имейте в виду, что сила моя в том, что я не уцепился за кресло и не держусь за него посиневшими руками».

В ночь после белорусских выборов 9 августа Геращенко выразила симпатию к протестующим, сказав, что белорусы — братья украинцев по крови, которые уже десятилетиями не имеют альтернативы действующей власти.